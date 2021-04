per Mail teilen

Von Michael Sollorz

Die durchschnittliche Lebenserwartung von Frauen in Deutschland liegt heute bei rund 83 Jahren. Männer sterben sechs Jahre früher. Danach bleiben viele Ehefrauen allein zurück. Freundschaften werden nicht genügend gepflegt oder die Freunde von einst sind ebenfalls schon tot. Weit entfernt lebende Kinder, körperliche Einschränkungen - viele Gründe führen in die Einsamkeit. Regelmäßig besucht der Autor Michael Sollorz seine Mutter. Sie ist Jahrgang 1934 und lebt allein in einer kleinen Neubauwohnung. Dort verbringen Mutter und Sohn jede Woche miteinander einen Tag. (SWR 2019)