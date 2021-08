Hier stellen wir aktuelle CDs von Singer-Songwritern, Jazz- und Weltmusikern mit Hintergrundinformationen vor. Darin: Das Thema Pop: Herkunft spielt (k)eine Rolle - Jamila Al-Yousef & Derya Yildirim. Von Vanessa Wohlrath

Musiktitel

Let’s Go Swimming

Baby Of The Bunch

Single



Strange Love

Cautious Clay

Album: Deadpan Love



Former Things

LoneLady

Album: Former Things



I Won’t Turn Around

Lemony Rug

Album: There’s Good To Come



Yaba????

Jamila & The Other Heroes

Single