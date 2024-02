Hier stellen wir aktuelle CDs von Singer-Songwritern, Jazz- und Weltmusikern mit Hintergrundinformationen vor, darin enthalten die CD der Woche „Let yourself be loved“ von Joy Denalane

Einsame Hornissen

Albert Luxus

CD: Einsame Hornissen

Find me for me

Harr & Hartberg

CD: Scar

Trials

Cults

CD: Trials / Spit you out

I'm not here

Paul Armfield

CD: Domestic

I believe

Joy Denalane feat. BJ The Chicago Kid

CD: Let yourself be loved

I gotta know

Joy Denalane

CD: Let yourself be loved

Nobody knows

Josiah Johnson

CD: Every feeling on a loop

Dandelion Crown

Lamila

CD: Dandelion Crown

In deinen Schuhen

Pohlmann.

CD: In deinen Schuhen

Should I take you home

Bobby Oroza

CD: Dear Sunny...