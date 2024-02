Hier stellen wir aktuelle CDs von Singer-Songwritern, Jazz- und Weltmusikern mit Hintergrundinformationen vor, darin enthalten die CD der Woche „Halluzinationen“ von Sophie Hunger.

Musiktitel:

Dandelions/Liminal

Emmy The Great

CD: Dandelions/Liminal

Long list of troubles

Gregory Porter

CD: All rise

Bei dir

Alin Coen

CD: Bei dir

Veni vidi vici

Aidan Knight

Single

Liquid Air

Sophie Hunger

CD: Halluzinationen

Security Check

Sophie Hunger

CD: Halluzinationen

Best shirt on

Chuck Prophet

CD: The land that time forgot

Deixa

Bebel Gilberto

CD: Agora

Romance at the petrol station

Pop Filter

CD: Banksia

Tonight

Katy J Pearson

CD: Tonight