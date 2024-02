Hier stellen wir aktuelle CDs von Singer-Songwritern, Jazz- und Weltmusikern mit Hintergrundinformationen vor, darin enthalten die CD der Woche "All Rise" von Gregory Porter.

Musiktitel:

Pan And Broom

Bright Eyes

CD: Down in the Weeds, Where the World Once Was

Hurt

Arlo Parks

Single

Alter Freund

Maxim

CD: Grüne Papageien

Kalif Onya

Al Pride

CD: Sweet Roller

Everything You Touch Is Gold

Gregory Porter

CD: All Rise

Mister Holland

Gregory Porter

CD: All Rise

In My Bones

Jacob Collier

CD: Djesse Vol. 3

Na Cara

Bebel Gilberto

CD: Agora

Deep End

Holly Humberston

CD: Falling Asleep At The Wheel

Belly Union (Hundreds Remix)

Ciaran Lavery

Single