Frank Turner, Denai Moore, Al Pride

Folk mit Punk-Idealen, Weltschmerz-Elektropop und funky Indie-Pop aus der Schweiz

Hier stellen wir aktuelle CDs von Singer-Songwritern, Jazz- und Weltmusikern mit Hintergrundinformationen vor. Darin enthalten die CD der Woche "Die Bredouille" von Helgen.

Musiktitel

Souviens toi lete dernier

Benjamin Biolay

CD: Grand Prix

Nada Irreall

Céu

CD: APKÁ!

If You Go Down

Al Pride

Single

Waiting On The Moment

Jonathan Bree

CD: After The Curtains Close

Die Geigerzähler geigen

Helgen

CD: Die Bredouille

Tik Tak

Helgen

CD: Die Bredouille

Fake Sorry

Denai Moore

CD: Modern Dread

Bob

Frank Turner

CD: West Coast vs. Wessex

Fell In Love With The City

Another Sky

CD: I Slept On The Floor

Early Morning Madness

Rufus Wainwright

CD: Unfollow The Rules