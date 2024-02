Entspannter Soul-Folk aus Brooklyn, das Revival des Highlife aus Ghana und träumerische Americana-Klänge aus Norwegen

In the city

Yusuf Sahilli

CD: Let's do that



Yuwapi

Nina Ogot

CD: Dala



Be thou by my side

Holy Hive

CD: Float back to you



Rey sin corona

Sergio Medina Caballero

CD: Rey sin corona



Here 4 U

Braids

CD: Shadow offering



Just let me

Braids

CD: Shadow offering



Northern lights

Jarle Skavhellen

CD: Northern lights



Africa

Santrofi

CD: Alewa



Anymore

Jasmin Tabatabai & David Klein Quintet

CD: Jagd auf Rehe



Hunters

Man Man

CD: Dream Hunting in the Valley of the In-Between