Hier stellen wir aktuelle CDs von Singer-Songwritern, Jazz- und Weltmusikern mit Hintergrundinformationen vor. Darin enthalten ist die CD der Woche "Out of dust" von Laila Biali

Musiktitel

What kind of people live in these houses?

Morrissey

CD: I am not a dog on a chain



Hoffnung

Tocotronic

CD: Hoffnung



No pude

Lido Pimienta

CD: Miss Colombia



Here they come

Hamilton Leithauser

CD: Here they come



The monolith

Laila Biali

CD: Out of dust



Sugar

Laila Biali

CD: Out of dust



Independent man

M. Ward

CD: Migration stories



Habt uns gern

Carolin No

CD: No no



Strange thing

Ren Harvieu

CD: Revel in the drama



After you've gone

Curtis Stigers

Gentleman