Hier stellen wir aktuelle CDs von Singer-Songwritern, Jazz- und Weltmusikern mit Hintergrundinformationen vor. Darin enthalten ist die CD der Woche "The Garden of Eve" von Malia

Musiktitel

Temple

Thao & The Get Down Stay Down

Single



Meine Liebste

Philip Bradatsch

CD: Jesus von Haidhausen



Playground

My Ugly Clementine

CD: Vitamin C



Jackie’s Room

Rustin Man

CD: Clockdust



The thrill is gone

Malia

CD: The garden of Eve



Restoration

Malia

CD: The garden of Eve



Move To San Francisco

Circa Waves

CD: Sad Happy



Foreigner

Jordan Mackampa

CD: Foreigner



Slumlord

Baxter Dury

CD: The Night Chancers



Reality

Big Fox

CD: See How The Light Falls