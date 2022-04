Songs der Woche

Die besten Tracks aus Pop, Jazz und Global Pop. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Mit dabei: Das Album der Woche "Mamas Gun" von Cure The Jones.

Heidi Happy – Zug bis Genf

Ab in die Schweiz! Nach acht Jahren Pause kommt Heidi Happys neues Album. Viele der Songs hat sie in der Tram geschrieben. „Zug bis Genf“ hat ewige Wahrheiten und eine lässige Basslinie zu bieten. Und natürlich: Schwyzerdütsch.

Mamas Gun – Good love

Ab in die 60er! Mamas Gun aus London denken sich krude Stories rund um King Kong, ein Chamäleon und Barbies Traumhaus aus. Bekloppt, aber lustig. Und weil das ganze klingt wie ein vergessener Hit von Marvin Gaye, ist dieser Song Teil von unserem Album der Woche.

Get well soon: Golden days

Auf in goldene Zeiten! Ausgerechnet im Pandemiejahr 2021 hat Konstantin Gropper festgestellt, dass er ein unverbesserlicher Optimist ist. Bei all den schlechten Nachrichten konnte er gar nicht anders, als an ein gutes Ende zu glauben. Wird-schon-wieder, so heißt ja auch seine Band. Tröstlich!

Musikliste

Away

Simen Mitlid

Album: Social



Zug bis Genf

Heidi Happy

Album: Nid für ewig



Sayyed ezzin

Jawhar

Album: Tasweerah



Damunt de tu només les flors

Gerald Clayton feat. John Clayton, Justin Brown, MARO

Album: Bells on sand



Good love

Mamas Gun

Album: Cure the Jones



You drive me crazy

Waldeck feat. Patrizia Ferrara

Album: You drive me crazy



Golden days

Get Well Soon

Album: Amen



Mosaic

Sven Wunder

Album: Mosaic