Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz.

Papooz – Hell of a Woman

Krieg in Europa, Corona-Pandemie, globale Klimakrise – wer eine mentale Pause braucht, der höre das neue Album des französischen Duos Papooz: „None Of This Matters Now“. Der Titel ist Programm, die Songs klingen beinah unverschämt beschwingt und hoffnungsvoll – unser Album der Woche.

Melody’s Echo Chamber – Personal Message

Noch einmal Frankreich und noch einmal Realitätsflucht: In die Pinienwälder an der Südfranzösischen Küste träumt sich hier Melody Prochet. Das Video dazu sieht aus wie ein LSD-Trip unter Bäumen. Farbig!

REKK – Moon & Sun

Klingt nach hübschem, aber belanglosem Gitarrenpop. Und plötzlich schleichen sich Bratsche und Klavier dazu. Unbedingt zu Ende hören!

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 18.03.22 mit Bernd Lechler

Musiktitel

Break My Bones

Poems For Jamiro

ALBUM: Heart/Beats



Moon & Sun

REKK

ALBUM: Well, The Story Is



Die stroboskopen Jahre

Das Paradies

ALBUM: Die stroboskopen Jahre



Personal Message

Melody’s Echo Chamber

Album: Personal Message



Hell Of A Woman

Papooz

Album: None of this matters



Cocaine Angel

Papooz

Album: None of this matters



Misplaced

Crayon

Album: Misplaced/Ithinkso



Terno

Fooks Nihil

Album: Tranquility



Anybody Can Be In Love

Kaina

Album: It Was A Home



Tragedy Of The Commons

Band Of Horses

Album: Things Are Great



seasonal affective disorder

doppelfinger

Album: by design