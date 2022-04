Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz.

Fai Baba: Veränderet

Erst drei Jahre ins Ashram nach Indien und dann auf einen Schweizer Bauernhof: Der Zürcher Musiker Fabian Sigmund alias Fai Baba hat sich „Veränderet“. Früher sang er Rock auf englisch, jetzt Folk auf schwyzerdütsch. Das hat Seele. Und ist unser Album der Woche.

Meschiya Lake & The New Movement: Enjoy yourself

Endlich mal wieder ein gelungener Coversong. Meschiya Lake hat die kernigste Stimme von ganz New Orleans und cruist mit uns durch ihre Heimatstadt. Enjoy yourself!

Lukas Meister: Das letzte Stück

Liebe, Leben, Weltuntergang. Keiner singt darüber so schön wie Lukas Meister. Sonst nimmt der Wahlberliner seine Gitarre mit, hier sitzt er am Klavier. Und hat eine Extraportion Melancholie mitgebracht. Taschentuch bereithalten!

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 11.3. mit Frauke Oppenberg.

Musiktitel:

Egyptian Cadillac

Alex Izenberg

CD: Egyptian Cadillac



Boy boredom

Cosma Joy

CD: Boy boredom



Das letzte Stück

Lukas Meister

CD: Lieder für vor, während und nach der Apokalypse



Enjoy yourself

Meschiya Lake & The New Movement

CD: Looking the world over



Veränderet

Fai Baba

CD: Veränderet



Rägeboge

Fai Baba

CD. Rägeboge



When you lose someone

The Dip

CD: Sticking with it



Bedroom walls

November Ultra

CD: Bedroom walls



Bruises

Jordan Rakei

CD: Bruises



An stevel nowydh

Gwenno

CD. An stevel nowydh



Oiseau

Laurent Bardainne & Tigre D'Eau Douce feat. Bertrand Belin

CD: Hymne au soleil