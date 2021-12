The Lathums, Brian Fallon, Jamie Cullum

Hier stellen wir aktuelle internationale Alben und Singles aus den Genres Pop und Jazz vor. Darin enthalten: Der Podcast "Christmas-Special - Die Sache mit der Weihnachtsmusik"



Alle Jahre wieder landen die gleichen Hits in den Weihnachts-Charts. „Last Christmas“ oder „Let it Snow“ präsentieren uns eine heile Welt, die mit der Realität oft nichts zu tun hat. Warum hören wir sie trotzdem? Gibt es auch andere, kritischere Musik zum Fest? Und wie klingt der ideale Weihnachts-Song? Jakob Bauer taucht mit Ihnen ein in das funkelnde Land der Weihnachtsmusik.

Musiktitel

Krampus

The Lathmus

Single



Christmas Glow

Norah Jones

Album: I Dream Of Christmas



Angels we have heard on high

Brian Fallon

Album: Night divine



God Rest Ye Merry Gentleman

Jamie Cullum

Album: The Piano Man At Christmas - The Complete Edition



Der große Dezember

Erdmöbel

Single



Long Way Around The Sea

Low

Album: Christmas