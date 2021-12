Hier stellen wir aktuelle internationale Alben und Singles aus den Genres Pop und Jazz vor. Darin enthalten ist das Album der Woche: "word beggar" von Daniel Kahn.

Album der Woche: Daniel Kahn – word beggar

Musiktitel

Der große Dezember

Erdmöbel

Album: Der große Dezember



Intertwined

Arny Margret

Album: Intertwined



Peruhu

Bodi Bill

Album: Peruhu



Saul

Frazey Ford

Album: Saul



Lid dem poyer

Daniel Kahn

Album: Word beggar



Bay undz in eyrope

Daniel Kahn

Album: Word beggar



Never be another you

Shaina Shepherd

Album: Never be another you



Be alright

BRTHR

Album: Be alright



Snail I

Tara Nome Doyle

Album: Snail I



Please

Mastergrief

Album: Please