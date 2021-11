Cécile McLorin Salvant, Yousef Kekkhia, Chiara Civello

Hier stellen wir aktuelle internationale Alben und Singles aus den Genres Pop und Jazz vor.

Darin enthalten: Sexismus im Pop - Sarah Leschs Album "Triggerwarnung"

Frauen sind in der Popmusik unterrepräsentiert. Immer noch halten sich Klischeebilder von wilden Jungs und braven Mädchen, immer noch ist das Musikbusiness auch hinter den Kulissen eine Männerdomäne. Die Liedermacherin Sarah Lesch kennt die Probleme nur zu gut. Auf ihrem Album "Triggerwarnung" singt sie von weiblicher Selbstermächtigung, gegen Sexismus, verarbeitet aber auch traumatische Erfahrungen von sexualisierter Gewalt. Vanessa Wohlrath taucht mit Ihnen ein in die teils unbequemen Themen der Musikerin.



Hinweis: In dieser Folge des Podcasts geht es um Erfahrungen von sexualisierter Gewalt. Dies kann retraumatisierend wirken.

Zum Podcast: Sexismus im Pop – Sarah Leschs Album „Triggerwarnung“

Musiktitel

Do it all again

Dekker

Album: Do it all again



Non andare via (ne me quitte pas)

Chiara Civello

Album: Chansons



Bedi ebhor

Yousef Kekhia

Album: Bedi ebhor



Ghost song

Cécile Mclorin Salvant

Album: Ghost song



Hamburg

Les Yeux D'la Tete

Album: Bonne nouvelle



Drunter machen wir's nicht

Sarah Lesch

Album: Drunter machen wir's nicht