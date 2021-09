Musik – Neues aus Pop und Jazz aus aller Welt

Moderation: Frauke Oppenberg

Hier stellen wir aktuelle internationale Alben und Singles aus den Genres Pop und Jazz vor.

Musiktitel:

Start up

Andi Fins

CD: Start Up



Geometry of you

Joan As Police Woman | Tony Allen | Dave Okumu

CD: Geometry of you



Before the reckoning

Mäkkelä

CD: Dog & typewriter



Où vont les tempetes

Meimuna

CD: Courage



Brooklyn ferry

Holy Hive

CD: Holy Hive



Deadly valentine

Holy Hive

CD: Deadly valentine



Casita

Kaina

CD: Casita



Horizons

José González

DC: Local valley



Wir sind nichts und müssten alles sein

Joachim Franz Büchner Band

CD: Ich bin nicht joachim franz büchner



You give death a bad name

Sufjan Stevens & Angelo De Augustine

CD: A Beginner's Mind



Èṣù

Jamael Dean

CD: Èṣù