Musik aus Deutschland – Leise ist das neue Laut

In der deutschen Musikszene hat sich ein Stil der nachdenklichen, leisen Töne etabliert.

Die Resultate der früher oft überbordenden Nabelschau werden jetzt auf ihre Allgemeingültigkeit abgetastet oder höchstens neben den Blick auf soziale Missstände gestellt. Wir präsentieren die aktuellen Werke der Berliner Singer Songwriter Felix Meyer und Dota Kehr. Dazu kommen der Popmusiker Clueso aus Erfurt und die beiden norddeutschen Indiepopkünstler Enno Bunger und Niels Frevert zu Wort.

Musiktitel

Keine Zeit

Dota

CD: Keine Zeit



Bucketlist

Enno Bunger

CD: Was berührt, das bleibt



Stark sein

Enno Bunger

CD: Was berührt, das bleibt



Aufbruch

Clueso

CD: Handgepäck



Waldrandlichter

Clueso

CD: Handgepäck I



Stein

Clueso

CD: Handgepäck I



Du und ich

Clueso

CD: Handgepäck I



Ganz kleiner Schwips

Dota

CD: Kaléko



Zwei im Bus

Dota

CD: Die Freiheit



Die Freiheit

Dota

CD: Kaléko



Kleines Liebeslied

Dota feat. Felix Meyer

CD: Kaléko



Steh auf!

Felix Meyer

CD: Die im Dunkeln hoert man doch



Europa

Felix Meyer, Max Prosa, Fayzen & Sarah Lesch

CD: Europa



Einfach so

Felix Meyer & Project Île

CD: Die im Dunkeln hoert man doch



Tränen in mein Herz

Nationalgalerie

CD: Meskalin



Wind in deinem Haar

Niels Frevert

CD: Putzlicht



Immer noch die Musik

Niels Frevert

CD: Putzlicht