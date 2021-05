Hier stellen wir aktuelle internationale Alben und Singles aus den Genres Pop & Jazz vor. Hierin enthalten ist der Podcast "Das Thema Pop - Neue Alben anders hören". Dieses Mal: Das Thema Pop - Passt Jesus zum Pop?Natalie Bergmans Album "Mercy".

Musiktitel

Holiday

Slow Leaves

Single



Chestnut Avenue

Sophia Kennedy

CD: Monsters



The Rain

Will Stratton

CD: The Changing Wilderness



Mau Mau feat. Nah Eeto

Tony Allen

CD: There Is No End



Damlaung

Attwenger

CD: Drum



Mississippi Phone Booth

John Hiatt with the Jerry Douglas Band

CD: Leftover Feelings



Home At Last

Natalie Bergman

CD: Mercy