Museumsführer

Er steht wie kaum ein anderer für die Glasmalerei des 20. Jahrhunderts. Der abstrakt arbeitende Georg Meistermann (1911-1990) schuf über 1.000 Glasfenster an 250 verschiedenen Orten in Europa. Dass zahreiche Werke des Kölner Künstlers in der kleinen Stadt Wittlich in der Südeifel zu finden sind, überrascht zunächst. Hier erhielt er von kunstsinnigen Bürgermeistern unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg bedeutende Aufträge und dadurch seine erste offizielle Anerkennung. Nach seinem Tod überließ er aus Dankbarkeit einen Großteil seines künstlerischen Nachlasses der Stadt Wittlich. Neben dem Glaskunstwerk mit den vier Apokalyptischen Reitern sind heute viele seiner Glasfensterentwürfe, Ölgemälde und Grafiken in der neu gestalten städtischen Galerie im Alten Rathaus als Dauerausstellung zu sehen mehr...