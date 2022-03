Mütter und ihre Mütter – Das Mutterbild im Wandel

per Mail teilen

Von Eunike Kramer und Martha Hennersdorf

Was ist, wenn eine junge Mutter kein Glück erlebt, sondern nur Überforderung? Was ist, wenn sie es sogar bereut, Mutter geworden zu sein? Die meisten sprechen nicht darüber, sagt Franziska Burkhardt, die als junge Mutter einen psychischen Zusammenbruch hatte. Seitdem setzt sich die Performance-Künstlerin dafür ein, stereotype Mutterbilder zu hinterfragen. Doch haben sich die Bedingungen für Mütter in den letzten Jahrzehnten nicht deutlich verbessert? Drei Generationen erzählen von ihren Erfahrungen: Franziska, ihre Mutter und ihre Großmutter.