„Es ist sehr schwierig herauszufinden, was die Leute in Russland denken“, sagt die Chefredakteurin der Übersetzungsplattform dekoder.org, Tamina Kutscher, in SWR2. Russland sei wie eine Black Box. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine würden unabhängige Medien in Russland verboten oder eingestellt werden. mehr...