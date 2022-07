München 1972 – Der Sommer, der nie endet

Von Eberhard Reuß

Ittai Joseph Tamari und Eberhard Reuß hätten sich bei den Münchner Spielen 1972 zufällig begegnen können. Der Vater von Ittai Joseph hat den Holocaust überlebt und ist mit dem Sohn erstmals nach Deutschland gereist. Sie erleben die Spiele, bis sich am 5. September alles ändert. Es ist der Tag, an dem Vater und Sohn Reuß nach München reisen und an dem Michael Tamari mit seinem Sohn schlagartig München verlässt. 50 Jahre später trifft Eberhard Reuß sich mit Dr. Ittai Joseph Tamari, dem Leiter des Heidelberger Zentralarchivs zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland.