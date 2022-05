Die von Bundeskanzler Olaf Scholz ausgerufene „Zeitenwende“ sei mit Fragen verbunden, die weit über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine hinausgingen, sagt die Bundestagsabgeordnete der Grünen aus Ravensburg, Agnieszka Brugger, in SWR2. Entscheidend sei, was jetzt verändert werden müsse, um das Völkerrecht, die Friedensordnung in Europa und die Charta der Vereinten Nationen „entschieden zu verteidigen“, so Brugger. Ziel müsse sein, Frieden, Sicherheit und Menschenrechte zu wahren, „das Feld nicht solchen Aggressoren wie Wladimir Putin zu überlassen“. Brugger ist Mitglied des Verteidigungsausschusses, der Olaf Scholz heute zu Waffenlieferungen an die Ukraine befragt. mehr...