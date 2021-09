Monika Maron, neues Opfer der „Cancel Culture“

Es ist ein immer größer werdender Begriff, die „Cancel Culture“. Für die einen ein neues Mittel des Verbots und der Zensur, die vor allem vom digitalen Mob lanciert wird – für die anderen ein überfälliges Ende dominanter Stimmen und Figuren, die zu Recht endlich ihren Platz räumen müssen – wie etwa Harvey Weinstein. Was man überhaupt noch sagen darf oder ob man dann gleich gecancelt wird, darüber wird in allen Lagern unterschiedlich gestritten. Nun hat die „Cancel Culture“ ein neues Opfer gefunden, wenn man so will, nämlich die Autorin Monika Maron. Der Fischer Verlag, der seit fast 40 Jahren ihre Bücher verlegt, hat ihr die weitere Zusammenarbeit gekündigt.