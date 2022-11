Essen ist immer auch ein politischer Akt. Diese These des Philosophen Harald Lemke vertritt auch der Genussforscher Thomas Vilgis. Für ihn steht deshalb ein respektvoller Umgang mit dem Tier im Vordergrund.

Dass heißt, die Tiere müssen ein glückliches Leben hinter sich haben, mit möglichst wenig Stress und ausreichend Bewegung - was sich nicht zuletzt auch positiv auf den Geschmack des Fleisches auswirkt. Hinzu kommt, dass möglichst alles vom Tier verzehrt wird, getreu dem Motto "from noise to tail". Deswegen verarbeitet er in seinem Rezept auch die Innereien des Huhns, die entgegen der landläufigen Meinung, sehr gesund sind. Und in Kombination mit Mohn eine ganz besondere kulinarische Note bekommen.

Mohnrigatoni mit Hühnerinnereien und Knoblauchsauce

Zutaten:

200 ml Hühnerbrühe (selbst aus der Karkasse hergestellt)

8 Knoblauchzehen

50 ml Sahne

Ein halber TL Shitakepulver

Etwas Salz

80 g Rigatoni oder Penne

1 Hähnchenleber

1 Hähnchenherz

2 Hähnchennieren

3 EL Mohnöl

1 EL Blaumohn

Einige Späne gehobelter Parmesan

Salz; Pfeffer

Zubereitung:

Die Hühnerbrühe etwa um 1/3 reduzieren

Knoblauchzehen schälen und in der reduzierten Hühnerbrühe sehr weich kochen

Die Sahne und Pilzpulver unter weiterem Kochen zugeben

Sehr fein pürieren, weiter kochen und der Konsistenz anpassen bis die Sauce soll sämig wird

Rigatoni in Salzwasser sprudelnd al dente kochen

Währenddessen die Innereien in kleine Stücke schneiden

Mohnöl in einer Pfanne erhitzen, Mohn hinzugeben, Pfanne abdecken und den Mohn leicht poppen lassen

Herz, Nieren und dann die Leber zufügen, kurz abschwenken und mit Salz und Pfeffer abschmecken

Vom Feuer nehmen und ziehen lassen

Die Pasta abgießen und mit etwas Nudelkochwasser in der Pfanne mit den Inneren geben und gut durchschwenken

In kleine Pastateller einen Esslöffel der Knoblauchsauce geben, die mit den Innereien vermählte Pasta darauf anrichten und mit gehobeltem Parmesan belegen