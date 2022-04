Mobiles Banking – Chancen und Risiken

Die Lebensmittel bezahlen, Geld überweisen, den Kontostand abrufen - das alles geht bequem über das Smartphone. Und es gibt immer mehr Dienstleistungen rund ums Geld, die wir nutzen können:

Versicherungsverträge lassen sich per App vergleichen, abschließen und verwalten. Und auch für die Steuererklärung gibt es mittlerweile Smartphone-Anwendungen. Manche Leute finden das praktisch, andere sind eher vorsichtig: Da ist zum Beispiel die Angst, die Daten könnten ausgespäht werden, oder der Smartphone-Bildschirm sei zu klein… und es soll auch noch Menschen geben, die alles, was mit Geld zu tun hat, am liebsten persönlich regeln.



Weitere Themen unserer Sendung:



Wie sicher ist mobiles Banking?Interview mit Vincent Haupert, Sicherheitsexperte für mobile Bankgeschäfte

Selbsttest Multibanking Apps.Kollegengespräch mit Alexander Winkler, SWR Aktuelle Wirtschaft

Versicherungs-Verwaltung auf dem Smartphone? Getsafe macht es vor (BW).Autor: Wolfgang Brauer, SWR Aktuelle Wirtschaft

Wo steht D bei digitalen Finanzen?Interview mit Kevin Hackl, Bereichsleiter Digital Banking & Financial Services beim Digitalverband Bitkom

Alt, aber kein Depp - Smartphone-Sprechstunde für Ältere (BW).Autor: Marcel Fehr, SWR Volontär

Pflegeleistungen anpassen! Recht auf Teilhabe gilt auch für Digitalisierung.O-Töne von Herbert Kubicek, Professor im Ruhestand für angewandte Informatik an der Uni Bremen (aus Interview SWR Aktuell Radio)



Moderation/Redaktion: Jutta Kaiser