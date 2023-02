Mitten im Leben – Flavia Friedrich über Mütter in der Krise

Ansprüche, Pflichten, Wünsche ballen sich in der Lebensmitte der Mütter. Normalität ist nicht in Sicht. Die zu Teenager mutierten Kinder finden Mama „voll cringe“ und die eigenen Eltern brauchen die Hilfe der Töchter.



Wie kann das Loslassen gelingen, um sich wieder neu selbst zu finden, auch als älter werdende Frau. Flavia Friedrich beschäftigt sich damit, hat für sich eine Überlebensstrategie gefunden, die sie immer wieder herausfordert.

Pressestelle mvg Verlag Mid Mom Crisis Wie du als Mama zwar voll cringe, aber dennoch glücklich sein kannst Autor Flavia Friedrich Verlag: mvg (Softcover; € 15,-) ISBN: 978-3-7474-0474-4

