Studie „Jugend in Deutschland“: Mit Sorge in die Zukunft

„Corona prägt ungemein, weil es die Ausgangslage für das Erwachsenwerden erschwert“, fasst Jugendforscher Simon Schnetzer die aktuelle Studie „Jugend in Deutschland“ zusammen. Schnetzer und der Sozialwissenschaftler Prof. Klaus Hurrelmann haben darin untersucht, was junge Menschen zwischen 14 und 29 Jahren beschäftigt, welche Sorgen und Wünsche sie haben.

Kontakte zur Entfaltung der eigenen Persönlichkeit unerlässlich

Es seien eben besonders prägende Jahre, in denen man versuche, sich zu orientieren und die eigene Persönlichkeit zu entfalten. Und gerade in dieser Zeit seien persönliche Kontakte so wichtig. Die Impfbereitschaft der Jugend sei ziemlich hoch, läge voll im Schnitt der Gesamtbevölkerung, aus dem klaren Grund, dass sie ihr Leben zurück haben wolle.

Hoher Veränderungsdruck

Viele seien bereit, ihren Lebenswandel für den Umweltschutz zu verändern, aber die Politik sei auf jeden Fall weiter in der Pflicht. „Wir haben diesen großen Konflikt zwischen einem Leben im Wohlstand, was einfach ökologisch nicht nachhaltig ist, so wie wir es traditionell gelebt haben und den Veränderungen, die erforderlich sind, um das Klima und die Umwelt zu schützen,“ so Schnetzer.

Große Sorge um Wohlstand in der Zukunft

Interessant: schon in der letzten Studie habe sich bei den Befragten die große Sorge abgezeichnet, ob sie noch ein Leben in Wohlstand leben könnten. Und das hänge ganz stark ab von der finanziellen Situation.

Die Pandemie hat die Zuversicht „Mein Leben ist safe“ zerstört.

„Darum ist auch der Stellenwert von Geld als Motivationsfaktor oder beim Arbeiten viel höher geworden durch die Pandemie. Und das zeigt sich auch in den größten Sorgen, die junge Menschen umtreiben und aber auch in der Forderung an die Politik, dass eben die Rente ganz oben ist," so Schnetzer

Ergebnisse der Trendstudie „Jugend in Deutschland – Winter 2021/22“