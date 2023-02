Mit scharfer Klinge gegen Rassismus - Degenfechterin Alexandra Ndolo

Alexandra Ndolo ist als Degenfechterin eine Spätberufene, aber phänomenal erfolgreich. Sie begann mit dem Sport erst mit Anfang 20 und gehört inzwischen zu den besten Fechterinnen der Welt. Für Deutschland holte sie 2022 den zweiten WM-Platz, kurz darauf wechselte sie zum kenianischen Nationalverband und tritt somit künftig für das Geburtsland ihres Vaters an. Ndolo engagiert sich außerdem gegen Diskriminierung und Rassismus und für Lesekompetenz. Beides bringt sie nun als Autorin des Kinderbuchs "Hier hat jeder einen Platz" zusammen.

Alexandra Ndolo: Hier hat jeder einen Platz!: Gemeinsam gegen Rassismus Pressestelle Loewe-Verlag Hier hat jeder einen Platz! Gemeinsam gegen Rassismus Genre: Gesellschaft Verlag: Loewe, 14,95 Euro ISBN: 978-3743213456

Musiktitel

Point and kill

Little Simz feat. Obongjayar

CD: Sometimes I might be introvert



Augen I

Von Wegen Lisbeth

CD: Augen I



Freedom

Beyoncé feat. Kendrick Lamar

CD: Lemonade



Shadow play

Warhaus

CD: Ha ha heartbreak



Amor

Nina Ogot

CD: Dala