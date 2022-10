Markenzeichen der Romane des Schriftstellers Heinrich Steinfest ist, dass sie kunstvoll Reales und Irreales miteinander verbinden. In seinem neuen Buch fällt schon der Ort des Geschehens aus dem Rahmen: eine Buchhandlung in 1800 Metern Höhe - wahrscheinlich in den österreichischen Alpen. Die Geschichte handelt von drei Lebenswegen, die sich hoch oben auf einem Berg kreuzen, gibt Einblicke in menschliche Abgründe, macht aber auch Hoffnung auf Rettung. mehr...