Wenn ein Film besprochen wird, geht es meist um Regie und Schauspieler. Wer aber kennt die Filmkomponisten? Dabei kann die Filmmusik den Horizont einer Geschichte nicht nur atmosphärisch, sondern auch inhaltlich erweitern, sagt Daniel Michael Kaiser. Er ist Komponist vieler Filmmusiken - auch für den Tatort am 16. Mai.

Der leidenschaftliche Fußgänger, dem seine Ideen oft im Gehen kommen, arbeitet aber auch an anderen Projekten. So nimmt er beispielsweise die Erzählungen aus Michael Endes Buch "Der Spiegel im Spiegel" als Inspiration für einen Zyklus aus Orchesterstücken, zu denen er dann Filme erstellt. Ein Lebensprojekt.

Zur Homepage von Daniel Michael Kaiser

