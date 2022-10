Mit Kindern durch die Trennung – Die Erziehungswissenschaftlerin Ute Steffens unterstützt Eltern

Die Leidtragenden sind die Kinder, heißt es bei Trennungen oft. Tatsächlich können Scheidungen, bei denen die Kinder für die eigenen Bedürfnisse und gegen den Partner instrumentalisiert werden, Entwicklungsstörungen verursachen.

Aber das muss nicht so sein. Ute Steffens begleitet seit vielen Jahren Trennungseltern. Sie spricht mit ihnen über Wut und Trauer, unterstützt sie bei der Selbstreflexion und hilft dabei, sich trotz der emotionalen Ausnahmesituation, erwachsen gegenüber dem Kind zu verhalten. Wenn es gelingt, weiß sie aus Erfahrung, kann eine Trennung die Kinder sogar stärken.

edition claus Mit Kindern durch die Trennung - ein therapeutisches Lesebuch Autor Ute Steffens Verlag: edition claus ISBN: 978-3982264349

