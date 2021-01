Studierter Psychologe, Autor, Comedian, Moderator – Bastian Bielendorfer hat viele Talente und viel Humor. Er hat es mit mehreren Büchern, die das Lehrerkind-Dasein thematisieren in die Bestseller-Listen geschafft. Und vor dort aus auf Bühnen und in TV-Shows. Der erste Corona bedingte Lockdown hat ihn – wie alle – abrupt ausgebremst und darüber hat er geschrieben. Alltagsbeobachtungen, Erfahrungen, Gedanken sind eingeflossen in sein Corona-Tagebuch mit dem Titel „Die große Pause“.

Die große Pause: Mein Corona-Tagebuch Pressestelle Gräfe und Unzer Die große Pause Mein Corona-Tagebuch Genre: Humor Verlag: Gräfe und Unzer, 16,99 Euro ISBN: 978-3833877544

Musiktitel

Daydream by design

Gaby Moreno

CD: Illustrated songs



Earth to Dora

Eels

CD: Earth to Dora



Pass them by

Obel, Agnes

CD: Aventine



Einsame Hornissen

Albert Luxus

CD: Einsame Hornissen



Carson’s Blues

Suzanne Vega

CD: Lover, beloved: Songs from an evening with Carson McCullers