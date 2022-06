Der ehemalige DDR-Bürgerrechtler Werner Schulz hat in SWR2 am Morgen seinen Durchhaltewillen über die Jahre und Jahrzehnte hervorgehoben. „Ich hab' nie aufgegeben“, sagte Schulz im SWR. Die Auszeichnung mit dem Deutschen Nationalpreis 2022 erfülle ihn mit großer Zufriedenheit. „Das ist schon 'ne große Packung“, so Schulz. Gleichzeitig warnte er davor, die Bedeutung des Krieges in der Ukraine zu unterschätzen. mehr...