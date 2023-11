Miso aus dem Schwarzwald: Peter Koch fertigt Würzpasten nach japanischem Vorbild

Peter Koch aus Villingen-Schwenningen war Mitte 20, als er keine Lust mehr auf seinen Job als Betriebswirt hatte und etwas ganz anderes wagen wollte.

Die japanische Küche hatte ihn schon länger fasziniert, vor allem das Würzmittel „Miso“. Diese Paste aus Soja und Getreide ist Grundlage geschmacksintensiver Suppen oder Soßen.

2014 gründete Koch seine eigene Miso-Manufaktur. Inzwischen beliefert er Kunden in ganz Deutschland, darunter auch viele Sterneköche.

