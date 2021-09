Mirna Funk, Autorin und Social Media-Avantgardistin

Im Gespräch mit Kristine Harthauer

Mirna Funk polarisiert: Sie schreibt über Sex, über ihr Leben als glückliche Single-Mutter, sie klärt über das moderne Judentum auf und studiert nebenbei Philosophie an der Humboldt-Universität. Zudem ist sie Autorin zweier Romane und zahlreicher Artikel. Mirna Funk wuchs als eine der wenigen Jüdinnen in der DDR auf. In Berlin lebt sie noch heute mit ihrer kleinen Tochter, doch auch Tel Aviv ist für sie Heimat. Für ihre Art zu leben, erfährt sie viel Anfeindungen, auch von linken Feministinnen. Denn Mirna Funk eckt mit ihrer offenen und selbstbewussten Art an und inspiriert so eine neue Generation moderner Frauen.