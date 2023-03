Ministerbesuch aus Deutschland: Was Brasilien von Habeck und Özdemir will

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) starten morgen zu einer Reise nach Brasilien und Kolumbien. Im Mittelpunkt der Besuche in Brasilia und Bogotá stehen Wirtschaftsthemen und der Klimaschutz. Aber da ist noch mehr: Carmen Leimann-López, Vize-Chefin der Konrad-Adenauer-Stiftung in Rio de Janeiro, weiß, was Brasiliens Regierung außerdem von den Gesprächen mit den deutschen Spitzenpolitikern erwartet: "Friedenssicherung, Sicherheit und die Energiewende - da ist man für eine intensive Zusammenarbeit, denn Deutschland hat viel Know How, beispielsweise in den Erneuerbaren Energien, und Brasilien hat viel Potenzial: Wasserkraft, Solar, aber auch grünen Wasserstoff". Hören Sie im Interview, welchen Stellenwert die Demokratie in Brasilien hat und wie es der Bevölkerung dort aktuell geht.