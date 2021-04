Im Gespräch mit Marie-Christine Werner

Der Schweizer ist einer der einflussreichsten Regisseure Europas. Milo Raus Theaterstücke erregen sehr viel Aufmerksamkeit, denn sie sind hochpolitisch: er bringt das Grauen auf die Bühne, z. B. in seinem Stück "Hate Radio" über den Völkermord in Ruanda und in "Breiviks Statement" über den norwegischen Rechtsterroristen Anders Breivik. Milo Rau hat viele Preise bekommen, am 30. Mai 2021 den Gerty-Spiess-Literaturpreis der Landeszentrale für Politische Bildung Rheinland-Pfalz.