Der Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal sei einer der erfolgreichsten in der Geschichte des Bundestags, sagt Cerstin Gammelin, stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros der Süddeutschen Zeitung. Auch wenn der Untersuchungsausschuss relativ klein gehalten wurde und nur neun Monate getagt habe, wurden Ziele erreicht: „Es gibt neues Personal bei der Finanzaufsicht und bei Wirtschaftsprüfern und es wurden neue Reformen angestoßen“

.

Vor einem Jahr ist der Finanzdienstleister Wirecard pleite gegangen. Danach entspann sich eine Art Wirtschaftskrimi und an der Aufklärung dieses Krimis hatten Politiker des Bundestags entscheidenden Anteil: Vertreter aller Parteien haben in akribischer Kleinarbeit zu ergründen versucht, wer schuld ist am Wirecard-Skandal und dem Milliarden-Schaden. Diese Woche hat der Ausschuss Bilanz gezogen, und die ist recht eindeutig. Die Politische Verantwortung sehen Opposition und Union bei Finanzminister Olaf Scholz. Darum wird es heute auch noch einmal in einer Debatte im Bundestag gehen. mehr...