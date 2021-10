Ein weiteres Mal kritisieren Schauspieler staatliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, in 55 Videos unter dem Hashtag #allesaufdentisch. Vertreten sind unter anderem die Schauspieler Volker Bruch und Wotan Wilke Möhring. Das alles ähnele der vorausgegangenen Video-Aktion unter dem Hashtag #allesdichtmachen, so der Spiegel-Journalist Anton Rainer in SWR2. Allerdings sei das Bemühen erkennbar, die Aktion diesmal seriöser wirken zu lassen. In den etwa 20-minütigen Videos befragen Künstler verschiedene Experten, darunter Ärzte und Psychologen. Die artikulierten Meinungen allerdings würden teilweise nur haarscharf an Querdenker-Debatten vorbeischrammen, so Rainer.

Es handle sich auch nicht um Interviews im klassischen Sinne. „Im Prinzip sieht man jeweils zwei Menschen, die sich gegenseitig Recht geben“, so der Spiegel-Journalist mit Blick auf Thesen, dass die Angst vor der Pandemie beispielsweise schlimmer sei als die Pandemie selbst, die Impfung schlecht erforscht sei und man die Wirkungen gar nicht kenne. Anton Rainer über einige dieser Aussagen: „Man müsse den Körper mit Licht und Liebe und Energie ausstatten, statt mit Fremdstoffen – alles Dinge, die im verschwörungstheoretischen Querdenker-Spektrum sehr gerne gehört und gelesen werden und jetzt auf so einer Bühne wieder wunderbar aufbereitet werden.“

Der Schauspieler Volker Bruch war bereits ein prominentes Gesicht der Aktion #allesdichtmachen im vergangenen April. Anders als viele andere seiner Schauspielerkolleginnen und -kollegen, darunter auch Jan-Josef Liefers, hatte er sein damaliges Video nicht zurückgezogen. Im Impressum der Internetseite zu #allesaufdentisch wird er als Verantwortlicher aufgeführt. mehr...