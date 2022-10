Michael Brand (CDU) zu Deutschlands China-Politik: "Kanzler Scholz scheint den Kompass verloren zu haben"

Der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, Michael Brand (CDU), sieht eine neue Qualität der Aggression Chinas nach innen und nach außen. Im SWR2 Tagesgespräch sagte Brand, das betreffe "alle Bereiche, militärisch, technologisch, wirtschaftlich."

In diesem Zusammenhang kritisierte er auch den geplanten Einstieg eines chinesischen Konzerns beim Hamburger Hafen als "völlig falsches Signal". Dabei stört Brand vor allem die Haltung von Kanzler Scholz (SPD), der das Projekt bisher befürwortet: "Es wird Zeit, dass der Bundeskanzler aufwacht. Er scheint den Kompass verloren zu haben. (…) Wer von Zeitenwende redet, aber anders handelt, da gibt es ein Wort in Deutsch, nämlich Doppelzüngigkeit. Das ermuntert den Aggressor. (…) Dass man von Seiten der Bundesregierung immer noch der Meinung ist, man müsse hier die Abhängigkeiten verstärken und Wandel durch Handel würde funktionieren, das ist ein Handeln gegen nationale Interessen." Brand ist zurzeit mit einer Delegation des Bundestags in Taiwan. Er fordert, dass auch Regierungsvertreter das Land besuchen und sich Deutschland unabhängiger von China macht, so wie bereits die Abhängigkeit von russischem Gas reduziert werde. "Das heißt auch, mit anderen Partnern zu verhandeln, wie Taiwan, Indien, Neuseeland, Australien, den Vereinigten Staaten, um ein Gegengewicht aufzubauen." Das würde China in eine andere Verhandlungsposition bringen, denn "Verteidigung von Menschenrechten, von Wohlstand und Sicherheit ist nichts für Sonntagsreden allein. Das ist etwas für die Realpolitik", so Brand im SWR2 Tagesgespräch.