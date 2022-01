Die stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen, Jamila Schäfer, geht davon aus, dass es beim digitalen Parteitag an diesem Wochenende durchaus kontroverse Debatten geben wird. Diese erwartet sie insbesondere mit Blick auf die Ukraine-Politik, die maßgeblich von der grünen Bundesaußenministerin Annalena Baerbock verantwortet wird. "Ich glaube aber, dass es relativ viel Rückenwind für die Positionen geben wird“, sagte Schäfer im SWR Tagesgespräch.

Von dem neu zu wählenden Grünen-Vorstand erwartet die Vizevorsitzende, dass dieser die programmatischen Inhalte der Grünen über das aktuelle Regierungshandeln hinaus weiterentwickelt. "Beispielsweise im verkehrspolitischen Bereich haben wir natürlich viele Punkte, die als Anspruch der Partei über das hinausgehen, was wahrscheinlich in den nächsten vier Jahren bundespolitisch gehen wird. Und dafür müssen wir Gesprächsforen schaffen und unsere programmatischen Beschlüsse weitertreiben“, so Schäfer.

Die Partei habe mittlerweile auch eine verbesserte Diskussionskultur, so Schäfer. "Was weniger geworden ist, ist dieses Streiten aus Prinzip, was unsere Partei früher manchmal durch diese Flügelreibereien an der einen oder anderen Stelle gezeigt hat. Ich glaube da können wir auch selbstbewusst sagen, dass der scheidende Bundesvorstand dieses Streiten aus Prinzip überwunden hat und die inhaltliche Debatte mehr im Fokus steht." mehr...