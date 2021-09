Sollen Schulen früher in die Winterferien? Darüber wird gerade immer lauter und immer konkreter diskutiert - BWs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) rief die Schulen im Land auf, die Weihnachtsferien dieses Jahr durch bewegliche Ferientage um zwei Tage nach vorne zu verlängern. Bei 30.000 Lehrer*innen in Quarantäne könne nicht mehr sinnvoll unterrichtet werden, sagt in SWR2 Am Morgen Armin Himmelrath, Journalist und Bildungsexperte. Man müsse weniger darüber reden, ob Präsenzunterricht oder Fernunterricht die Lösung seien, denn das spiele pädagogisch keine Rolle, denn pädagogisch ginge es darum, „haben wie Lernphasen, die gemeinsam stattfinden oder haben wir asynchrone Lernphasen, in denen jede*r Schüler*in alleine für sich etwas macht?“. Himmelrath betont auch, wie dringend der Bedarf an technischen Endgeräten sei, das müsse als erstes geklärt werden. Doch die Politik tue sich schwer, über neue Formen des Lernens nachzudenken, so Himmelrath. mehr...