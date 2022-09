Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank

Im Gespräch mit Doris Maull

"Dass die Künstler aus dem globalen Süden uns provozieren, ist an sich nicht zu kritisieren", sagt Meron Mendel, der Leiter der Bildungsstätte Anne Frank Frankfurt. Rund um die Antisemitismusvorwürfe gegen die diesjährige Documenta hat sich der Publizist, Historiker und Pädagoge unermüdlich für den Dialog eingesetzt. Ohne Erfolg. "Der Dialog ist tot, es lebe der Dialog", so sein Fazit. Und so geht die Arbeit Mendels weiter: Migrationsgesellschaft, Erinnerungskultur und Identitätspolitik sind Themen, für die er sich, auch als Professor an der Frankfurt University of Applied Science, einsetzt.