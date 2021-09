Merkels Abschied von Putin – Kein Frieden für die Ukraine?

„Die klassischen Errungenschaften feministischer Kämpfe stehen in ultrakonservativen Politiken zur Disposition“, so die Soziologin Sarah Speck von der Uni Frankfurt. Sie nimmt teil an einer 2-tägigen Tagung im Frankfurter Kunstverein, die die Strategien von Rechten und Rechtsextremen zur Wiederherstellung einer „natürlichen Ordnung“ diskutiert.

Diese rechten Kreise mobilisieren sich übers Netz und über große Demonstrationen, wie die „Demo für alle“, bei der in Frankreich hunderttausende auf die Straße gingen. In Deutschland demonstrierten sie u. a. gegen den Versuch, in schulischen Lehrplänen eine geschlechtergerechte Bildungspolitik zu etablieren.

Ultrakonservative und völkische Politiker streben eine sogenannte „natürliche Ordnung“ an, also die heterosexuelle Familie mit komplementärer geschlechtlicher Arbeitsteilung. Dieses Thema ruft starke Affekte hervor und wird instrumentalisiert, um ein Bündnis zwischen Rechten, Rechtsradikalen und Konservativen zu schmieden. mehr...