Lästern über Merkel, Muslime und „Ossis": So tickt Springer-Chef Mathias Döpfner

Bei der Übernahme des US-Magazins Politico gab Axel Springer-Chef Mathias Döpfner vor, für Überparteilichkeit zu stehen: alles Täuschung! Das zeigt die „Zeit“ in einem Artikel vom 13. April anhand von Döpfners privater Chatnachrichten. Döpfner scheint getrieben von seiner Ablehnung gegenüber Angela Merkel, lästert über Muslime und nahm Ostdeutsche entweder als Kommunisten oder Faschisten wahr.

#Döpfner ist bei Twitter Trendhashtag

„Angela Merkel hielt er für den Sargnagel der Demokratie, Ostdeutsche seien Faschisten oder Kommunisten, den Klimawandel fand er gut.“ Mit diesen einschlagenden Beschreibungen beginnt der ZEIT-Artikel, dessen Protagonist Döpfner bei Twitter direkt zum Trendhashtag wird. Und dort schämen sich die Kollegen.

Der ehemalige Herausgeber des Stern Andreas Petzold schäme sich öffentlich für seinen Berufstand, tweetet er. Es klänge in seinen Ohren nicht nach der oft gepriesene publizistische Unabhängigkeit, sondern nach journalistischer Leibeigenschaft.

Döpfner an Reichelt: „Please Stärke die FDP“

Interne Dokumente, zeigen, wie Döpfner die „Bild“ als sein Politik-Werkzeug ansah. Zwei Tage vor der Wahl drängt er Bild-Chef Reichelt: "Please Stärke die FDP. Wenn die sehr stark sind können sie in der Ampel so autoritär auftreten, dass die platzt.“

Ob man nicht noch mehr für die FDP machen könne?, wollte er ein paar Tage vorher wissen. „Lindner muss mutiger werden. Die sollten 16 Prozent mindestens kriegen!“

In Nachrichten wie „free west, fuck the intolerant muslims und all das andere Gesochs“ lästert er intolerant über Muslime und noch schärfer über die Ostdeutschen mit Worten wie: „Die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten. Dazwischen tun sie es nicht. Eklig."

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung fordert Döpfners Entlassung

Wie der Spiegel schreibt, fordert nun der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, Döpfners Entlassung als Konzernchef.

Döpfner: „Umweltpolitik – ich bin sehr für den Klimawandel“

Andere Nachrichten von Döpfner regen ebenfalls zum Kopfschütteln an: „Umweltpolitik – ich bin sehr für den Klimawandel. Zivilisationsphasen der Wärme waren immer erfolgreicher als solche der Kälte“, sinnierte er. Wenn es eines gebe, was er hasse, dann seien es Windräder. Und er schreibt: „Zionismus über alles. Israel my country.“

Wenn Döpfner Cancel-Culture kritisiert, will er selber canceln

Autor Max Czollek mahnte bei Twitter nach dem Döpfner-Artikel: wenn Leute wie #Döpfner Cancel Culture kritisieren, wollen sie canceln. Wenn sie die Spaltung der Gesellschaft beklagen, werden sie spalten. Und wenn sie von Gesinnungsjournalismus schreiben, meinen sie die Durchsetzung ihrer Gesinnung.

Ganz wie der „Bild“-Slogan: Unabhängig und überparteilich!

Diesen Artikel müsse man kurz innerlich sortieren, reagierte die Süddeutsche Zeitung: „Ein milliardenschwerer Mann, der in den USA mit Peter Thiel und Elon Musk verkehrt, beklagt "das absolute Scheitern der Eliten". Ein Verleger und ehemaliger Verlegerverbandspräsident und wortgewaltiger Verfechter unabhängiger Presse versucht Einfluss auf die politische Berichterstattung von Bild zu nehmen. Ja: Unabhängig, überparteilich eben wie der „Bild“-Slogan sagt.“