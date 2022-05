Merkel-Besuch in Washington: Letzte Runde mit Joe Biden

Deutschland als Referenzpunkt für viele Demokrat*innen

Wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel heute zum Staatsbesuch in Washington eintrifft, dann sind zunächst einmal auch die Veränderungen im deutsch-amerikanischen Verhältnis unter der neuen Regierung spürbar.

Das erklärt der Politikwissenschaftler Michael Werz im Gespräch mit SWR2: „Schon unter Donald Trump waren Deutschland und die Kanzlerin für viele Demokraten und Demokratinnen ein Referenzpunkt, wenn es darum ging, das westliche Wertesystem aufrecht zu erhalten“.

Nicht nur Harmonie ist zu erwarten

Die Erwartungen an Merkel seien hoch – auch wenn die Kanzlerin nicht mehr lange im Amt sein wird. Es sei aber nicht nur Harmonie zu erwarten – so sei das Verhältnis zwischen beiden Ländern in der China-Politik durch unterschiedliche Interessen geprägt, in Deutschland ginge es hierbei um wirtschaftliche Aspekte, in den USA vor allem um die Bedrohung durch Peking.

Ein anderer Streitpunkt ist der Bau der Gasleitung Nordstream 2, durch die russisches Gas nach Deutschland geleitet werden soll – hier hätten sich beide Länder in eine Sackgasse manövriert.

Michael Werz ist Politikwissenschaftler und Senior Fellow am Center for American Progress in Washington D.C.