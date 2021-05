Wie erinnert sich die deutsche Gesellschaft an die Zeit des Nationalsozialismus? Das untersucht seit 2017 der Erinnerungsmonitor MEMO des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld.

Zwangsarbeit in der NS-Zeit - ein vergessenes Thema

Der gesellschaftliche Anspruch sei da, an alle NS-Opfergruppen zu erinnern, die Realität sehe allerdings anders aus, sagt Michael Papendick, Mitautor der MEMO-Studie. Viele Opfergruppen des NS-Regimes seien den Befragten gar nicht bewusst.

Ein besonders vergessener Themenbereich sei auch die Zwangsarbeit in der NS-Zeit; das Wissen darüber sei in der politischen Bildung stark unterrepräsentiert, so Papendick. Die Zahlen der Zwangsarbeiter*innen im von Deutschland besetzten Europa würden von vielen Befragten deutlich unterschätzt.

Anhänger von Verschwörungserzählungen zweifeln häufiger am Ausmaß der Judenverfolgung

Auffällig sei in der neuesten MEMO-Studie auch: die Befragten, die an Verschwörungserzählungen in der Gegenwart glaubten, würden auch verstärkt das Ausmaß der Judenverfolgung in der NS-Zeit in Zweifel ziehen, sagt Michael Papendick. Außerdem würde in dieser Gruppe oft das Leid der deutschen Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg mit dem Leid der NS-Verfolgten gleichgestellt.