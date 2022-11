Meister des Unheimlichen – Was bleibt von E.T.A. Hoffmann?

Gregor Papschdiskutiert mit

Jörg Petzel,Literaturwissenschaftler, Berlin und Co-Kurator der Ausstellung "Unheimlich Fantastisch - E.T.A. Hoffmann 2022"

Ingo Schulze,Schriftsteller, Berlin

Prof. Dr. Bettina Wagner,Präsidentin der E.T.A. Hoffmann-Gesellschaft und Direktorin der Staatsbibliothek Bamberg

E.T.A. Hoffmann war ein Multitalent seiner Zeit: Jurist, Zeichner, Komponist und Dichter. Heute gilt er als Meister des Unheimlichen in der Literatur und als Begründer des modernen Fantasy-Genres. Seine Erzählungen, Märchen und Spukgeschichten sind Pflichtlektüre an den Schulen. Vor 200 Jahren ist E.T.A. Hoffmann mit nur 46 Jahren gestorben. Was bleibt von dem schwarzen Romantiker, der sich mit künstlicher Intelligenz und den Grenzen des Realen beschäftigte, und dem Sigmund Freud ein frappierendes Wissen um das Unbewusste des Menschen bescheinigte?



Ausstellung zur Sendung:

„Unheimlich Fantastisch - E.T.A. Hoffmann 2022", ab 24.11. Deutsches Romantik Museum, Frankfurt a.M.



Neue Bücher zur Sendung:

Jörg Petzel, Bernd Hesse, E.T.A. Hoffmann. Mit dem Kopf im Himmel und den Füßen auf dem Boden. Texte eines Universalkünstlers, S. Marix Verlag Wiesbaden 2021, EUR 16,00

Jörg Petzel, Bernd Hesse, E.T.A. Hoffmann. Ein Lebensbild in Anekdoten, Eulenspiegel Verlag Berlin 2021, EUR 12,00