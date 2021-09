Meister der Science-Fiction – 100 Jahre Stanislaw Lem

per Mail teilen

Norbert Lang diskutiert mit

Prof. Dr. Petra Gehring, Philosophin

Prof. Dr. Philipp Theisohn, Literaturwissenschaftler

Alexander Wasner, SWR-Kulturredakteur

Das Science-Fiction-Genre nannte er einmal einen „Ramschladen", von Marskolonien oder künstlicher Intelligenz hielt er auch nicht viel - dennoch gilt Stanislaw Lem mit Werken wie „Solaris", „Der futurologische Kongreß" oder „Robotermärchen" als Science-Fiction-Großmeister und visionärer Zukunftsdenker.

Was macht sein Schreiben so besonders? Am 12. September wäre er 100 geworden - passt seine Zukunft noch zur Gegenwart?

